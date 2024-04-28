Мехико, 28 апреля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. В Мексике перевернулся автобус с паломниками, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает министерство безопасности штата Мехико в соцсети X (бывшая Twitter).

Alex Dalton/ Eyepix Group / Keystone Press Agency /Global Look Press

Отмечается, что автобус ехал из Сан-Луис-де-ла-Пас (штат Гуанахуато) и перевернулся на трассе в районе Гуарда-де-Герреро (штат Мехико). В результате аварии погибли 14 человек, пострадал 31.

К месту происшествия незамедлительно прибыла полиция штата, отметили в ведомстве. Пострадавших доставили в больницы.

По данным мексиканских СМИ, внутри автобуса находились преимущественно паломники, которые направлялись в храм и монастырь святого владыки Чальма.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля автобус со школьниками перевернулся на западе Германии. Уточнялось, что учащиеся в возрасте 15–17 лет ехали из Марбурга в Великобританию. В автобусе находились 73 человека, в том числе 67 учеников и пять преподавателей школ, а также водитель. На трассе А-45 автобус неожиданно выехал с дороги и перевернулся. Всего в результате аварии пострадали 27 подростков. Обошлось без погибших.

15 апреля на трассе в городе Малатье в Турции автобус столкнулся с автомобилем и перевернулся. В аварии пострадали 15 человек. По данным полиции, все они граждане Турции. Столкновение произошло на трассе Малатья — Элязыг.