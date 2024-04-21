Германия, 21 апреля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Автобус со школьниками перевернулся на западе Германии. Авария произошла утром 21 апреля на трассе А-45 недалеко от города Ольпе. Об этом сообщила газета Bild.

Alexander Pohl/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным издания, учащиеся в возрасте 15–17 лет ехали из Марбурга в Великобританию. Также их сопровождали взрослые.

По последним данным полиции Дортмунда (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), на которые ссылается портал Tagesschau, в автобусе находились 73 человека, в том числе 67 учеников и пять преподавателей школ, а также водитель. При этом Bild сообщил о 75 пассажирах.

На трассе А-45 автобус неожиданно выехал с дороги и перевернулся. Всего в результате аварии пострадали 27 подростков.

«Сообщается о четырёх тяжелораненых (три девочки, один мальчик) и 23 пострадавших, получивших лёгкие ранения», ― отмечено в сообщении.

Кроме того, лёгкие травмы получил 54-летний водитель автобуса, его госпитализировали.

Для тех, кому не потребовалась медицинская помощь, организовали трансфер назад в Марбург.

Причину аварии предстоит выяснить.

Как сообщало ИА Регнум, на трассе в городе Малатье в Турции автобус столкнулся с автомобилем и перевернулся. В дорожной аварии пострадали 15 человек. По данным полиции, все они — граждане Турции. Столкновение произошло на трассе Малатья — Элязыг.

В Дагестана 12 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, следовавшего в Москву из Дербента. Во время движения в транспортном средстве, в котором находились 22 пассажира, вспыхнул пожар. Пассажиры не пострадали, ожоги получил водитель.

Во Владимирской области 2 апреля как минимум 11 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Петушинском районе. Авария произошла на 118-м километре автотрассы М-7. Четверых пострадавших госпитализировали, одного из них доставили в реанимацию.