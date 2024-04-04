Новая Каховка, Херсонская область, 4 апреля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Бригада ремонтников погибла от сброса мины с дрона ВСУ в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом стало известно 4 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Один из монтёров погиб на месте, двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд», — сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, прибывшая скорая помощь также попала под обстрел. Медики успели добраться до подъезда и помогли занести раненых в подвал.

«Пока дроны не давали доставить раненых в больницу, скончался ещё один молодой монтёр. Выжил только бригадир — он в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти человеку жизнь», — заявил Алексеенко.

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