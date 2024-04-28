Донецк, 28 апреля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории храма в посёлке Александровка в Донецке ДНР погибла прихожанка, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на оперативные службы города.

Станислав Красильников/ТАСС

«Сегодня ВСУ ударили по Александровке. Прилёты в районе местного храма. Погибла женщина, по всей видимости, прихожанка», — следует из материала.

Уточняется, что огонь по населённому пункту, где проживают мирные граждане, вёлся из артиллерии калибра 155 мм.

Сообщается, что мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил факт гибели горожанки. Он уточнил, что это была пожилая женщина 1952 года рождения. Также он отметил, что при обстреле украинскими войсками пострадал памятник воинам-освободителям, расположенный в этом посёлке.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Алексей Кулемзин сообщил, что в Куйбышевском районе Донецка в больнице скончался сотрудник дома культуры, который подорвался на мине «Лепесток».

По данным представительства ДНР в СЦКК на 27 апреля, за сутки Донецкая Народная Республика 25 раз подверглась атакам боевиков киевского режима. При обстрелах противник применил 72 различных боеприпаса.

25 апреля в Донецке при обстреле украинскими боевиками погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

7 апреля ВСУ обстреляли территорию ДНР 21 раз, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов. В результате ударов погиб один мирный житель, ещё шесть гражданских лиц, в том числе один ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.