Донецк, 26 апреля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донецка ДНР в больнице скончался сотрудник дома культуры, который подорвался на мине «Лепесток». Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин.

РИА Новости

«К сожалению, в Куйбышевском районе от полученных ранений скончался мужчина 1972 года рождения, работник ДК «Смолянка», который подорвался на противопехотной мине «Лепесток» на прилегающей территории», — рассказал Кулемзин.

Как передавало ИА Регнум, в Донецке 25 апреля при обстреле украинскими боевиками погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

7 апреля ВСУ обстреляли территорию ДНР 21 раз, выпустив 63 единицы различных боеприпасов. На донецком направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов. В результате ударов погиб один мирный житель, ещё шесть гражданских лиц, в том числе один ребёнок, получили ранения различной степени тяжести.