Донецк, 28 апреля, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) после освобождения Россией были обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, захоронения были обнаружены во время разминирования города.

«Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — приводят словам Кимаковского «Известия».

Он добавил, что захоронения имеют признаки того, что были сделаны в спешке.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что правоохранительные органы и Следственный комитет России ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о тайных тюрьмах и пыточных ВСУ.

По его словам, следствию предстоит изучить предварительную информацию о тайных захоронениях в Авдеевке и о последствиях пыток. Говоря о способах получения доказательств киевских преступлений, Мирошник пояснил, что по мере разминирования Авдеевки и открытия доступа туда гражданских специалистов территория, на которой проводится расследование, будет расширяться, и что после снятия показаний начнётся осмотр потенциальных мест преступной деятельности ВСУ.

Авдеевка — город в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он расположен примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. Оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек. Об огромном количестве зафиксированных преступлений по отношению к мирному населению Авдеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявлял ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Преступное отношение к мирному населению киевская власть демонстрирует с 2014 года. С этого времени только боевики украинского националистического батальона «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) похитили не менее ста мирных жителей в Луганской Народной Республике.

О том, что киевские националисты на территории Луганской Народной Республики задерживали и пытали людей, свидетельствует переоборудованная в пыточную тюрьму база «Айдара», обнаруженная в октября 2022 года на территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино. По данным СК, там содержали не менее 30 задержанных, при этом как минимум семь человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты.