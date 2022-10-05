* запрещённая в России организация

Москва, 5 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Киевские националисты на территории Луганской Народной Республики задерживали и пытали людей. О преступлениях нацистов свидетельствует обнаруженная на освобождённой территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино база нацбатальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переоборудованная в пыточную тюрьму. Об этом 5 октября сообщили в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

«Следствием проведен осмотр территории. Допрошены два бывших узника, которые подробно рассказали о зверствах нацистов», — говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

В СКР добавили, что в период их нахождения в плену батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) там содержалось не менее 30 задержанных, при этом как минимум семь человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты.

«Целью боевиков в том числе являлось получение выкупа с родственников похищенных и удерживаемых ими мирных граждан. Устанавливаются лица, содержавшиеся на базе, а также боевики «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастные к похищениям и пыткам людей», — добавили в комитете.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все находящиеся в плену у киевские боевиков российские военнослужащие и бойцы Народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик подвергаются пыткам и унижениям.

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