Вашингтон, 28 апреля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России максимально эффективно воюют на Украине, сообщил экс-сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт в статье для издания Daily Express.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Сегодня русские воюют максимально эффективно, а украинцы, несмотря на западную поддержку, терпят крах», — написал он.

По его словам, если бы Киев принял стамбульские соглашения в 2022 году, то Украина могла бы избежать почти гарантированного поражения.

«К сожалению, американцы и британцы сорвали Стамбульскую сделку, а затем оказали давление на правительство (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского ради отказа от попыток заключить мир», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

В марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации в ходе переговоров пришли к договорённостям, что Киев соглашается на внеблоковый статус неядерной страны под гарантии безопасности. Вопрос по Крыму предлагали решать дипломатическим путём в течение 15 лет. Но потом киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения границ Украины 1991 года. Участвовавший в переговорах глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что в переговоры в Стамбуле вмешался Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, и настоял, чтобы Киев продолжал боевые действия.