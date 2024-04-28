Украина, 28 апреля, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по объекту в городе Шостке Сумской области Украины. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 28 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вот буквально только что прилетело в Шостку Сумской области», — написал Николаев, ссылаясь на коллег.

Он уточнил, что здесь находится предприятие химической промышленности, снаряжавшее ракеты для комплексов «Град». Взрыв хорошо ощущался на расстоянии 3 км.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России, по информации подполья, также нанесли удары по судостроительному заводу в Николаеве, где собирали дроны, и по гостинице с англоязычными наёмниками. Глава николаевской администрации Виталий Ким сообщил о повреждении объекта теплогенерирующей инфраструктуры.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 27 апреля, что за неделю ВС России нанесли 35 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам на Украине в ответ на попытки Киева нанести ущерб России.