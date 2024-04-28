Николаев, Украина, 28 апреля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Объект теплогенерирующей инфраструктуры повреждён в Николаеве на юге Украины, сообщил глава региональной администрации Виталий Ким.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Николаев: повреждён объект теплогенерирующей инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

Ранее СМИ на Украине сообщали о взрывах в городе.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области. Было нанесено два удара, за первым прилётом последовал взрыв, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее подполье также проинформировало об ударе российских военных по бойцам ВСУ, находившимся в здании психиатрической больницы в Харькове. Удар был нанесён по закрытой территории, на которую пропускали только украинских военных.

С 10 октября 2022 года ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.