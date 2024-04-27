Москва, 27 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли 35 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам на Украине в ответ на попытки Киева нанести ущерб России. Об этом 27 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными силами РФ нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», — сказал Конашенков.

Он отметил, что удары наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

В результате поражены объекты энергетической отрасли Украины, средства противовоздушной обороны, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотников, арсеналы, базы горючего.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации иностранных наёмников и националистических формирований, скопления живой силы и военной техники на железнодорожных станциях погрузки.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля украинский «Нафтогаз» сообщил о поражении объектов газовой инфраструктуры. При этом не уточнялось, о каких объектах шла речь и где они находятся. Также неизвестен характер повреждений.

Вечером 26 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области. Было нанесено два удара, за первым прилётом последовал взрыв, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее подполье также проинформировало об ударе российских военных по бойцам ВСУ, находившимся в здании психиатрической больницы в Харькове. Удар был нанесён по закрытой территории, на которую пропускали только украинских военных.

Конашенков 19 апреля сообщал, что российские военные в период с 13 по 19 апреля нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине.

С 10 октября 2022 года ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в контролируемых Киевом регионах объявляют каждый день, иногда она объявляется по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.