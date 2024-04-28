Николаев, Украина, 28 апреля, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по судостроительному заводу в Николаеве, где собирали дроны, а также по гостинице с англоязычными наёмниками, заявил 28 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

По его словам, удары наносились в 04:30 мск.

«Взрывы видны в направлении Завода им. 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов», — уточнил подпольщик в Telegram-канале.

Известно, что в отеле проживали более 20 наёмников. Также произошёл взрыв с повторной детонацией в стороне речного порта Николаева.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля ВС России ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме в Николаевской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что сопротивление оповестило о прилёте по аэродрому Мартыновка в Вознесенском районе в 22:50. Скорее всего, его подготовили как аэродром «подскока» для бомбардировки новых российских регионов и Крыма. Несколько недель назад на аэродроме и возле военной части на Бугских хуторах были выставлены ложные цели.

В ночь на 27 апреля Вооружённые силы России нанесли удар по расположенным в психбольнице военным ВСУ в Салтовском районе Харькова. В нескольких кварталах вышибло стёкла. Атакованная территория была закрытой, туда пропускали только украинских военных, подтвердило подполье.

Российский снайпер с позывным Дым ликвидировал нескольких чернокожих наёмников из США в городе Светлодарске Артёмовского района ДНР. По словам бойца, он уничтожил боевиков из снайперской винтовки, а украинские военнослужащие обезобразили лица убитых, чтобы в дальнейшем их не смогли опознать.