Омск, 28 апреля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Замруководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Сергей Савостьянов/ТАСС

В ходе совместной оперативной работы следователей и УФСБ РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего заместителя руководителя управления по вопросам миграции.

Задержанного подозревают в превышении должностных полномочий (получении взятки).

«По инициативе следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Проводятся следственные действия», — уточнили следователи.

По версии следствия, обвиняемый за взятки выдал разрешения на временное проживание в России нескольким иностранным гражданам.

Сумма взятки не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, следователи обвинили 14 человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, в фиктивной постановке на учёт более 1,5 тыс. мигрантов в Московской области.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года десять жителей Балашихи, которые действовали от имени несуществующей компании, а также начальник пункта полиции «Балашихинское», двое его подчинённых и стажёр за более чем 1 млн рублей фиктивно поставили на миграционный учёт свыше 1,5 тыс. иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи.

8 апреля в Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Были установлены и задержаны пять подозреваемых, у них дома и на работе прошли обыски.