Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Следователи обвинили 14 человек, в числе которых четверо полицейских из Балашихи, в фиктивной постановке на учёт более 1,5 тыс. мигрантов в Московской области, сообщается в 25 апреля в Telegram-канале регионального главка СКР.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере предъявлено обвинение четырнадцати гражданам», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что четверо из задержанных — сотрудники органов внутренних дел. По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года десять жителей Балашихи, которые действовали от имени несуществующей компании, а также начальник территориального пункта полиции «Балашихинское», двое его подчинённых и стажёр за более чем 1 млн рублей фиктивно поставили на миграционный учёт свыше 1,5 тыс. иностранцев в жилых помещениях Реутова и Балашихи.

В настоящее время 12 обвиняемых находятся под стражей, ещё двое — под домашним арестом.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Были установлены и задержаны пять подозреваемых, у них дома и на работе прошли обыски.

10 апреля в Смоленской и Брянской областях были задержаны участники преступного сообщества, которое занималось осуществлением незаконной миграции. По версии следствия, в 2022 году преступное сообщество за десятки тысяч рублей обеспечило фиктивное признание отцовства граждан Таджикистана и Узбекистана над семью несовершеннолетними для получения российского паспорта в упрощённом порядке.

Также сообщалось, что в Москве уволили главу отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева. Кроме того, ещё одного сотрудника полиции отстранили от исполнения обязанностей, в его отношении МВД начало служебную проверку. Ранее этих сотрудников заподозрили в фиктивной постановке иностранцев на учёт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике. Российский лидер поручил МВД, другим правоохранителям и спецслужбам совместно с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.