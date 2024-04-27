Нижний Новгород, 28 апреля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. В ночном клубе Нижнего Новгорода вечером 27 апреля силовиками были задержаны участники группы «Коррозия металла». Директор группы Мария Рунова рассказала подробности ТАСС.

Mikhail Popov Сергей Троицкий

По словам Руновой, в ночном клубе «Ненависть» был задержан лидер группы Сергей Троицкий (Паук) и другие участники коллектива.

Директор уточнила, что музыкантов допрашивали в гримёрке, мобильными телефонами им пользоваться запретили. Потом Троицкого увёз СОБР.

«Коррозия металла» выступала в клубе в рамках гастрольного тура по российским городам.

С чем связано задержание, пока неизвестно. Как предполагает Рунова, у представителей правопорядка возникли претензии к «мерчу группы». Она намерена обратиться в травмпункт и написать заявление в полицию с жалобой на грубые действий силовиков во время задержания.

Полиция «что-то искала», зрителей заставили лечь на пол.

В соцсетях при этом есть откровенные фото и высказывания музыкантов о подготовке к концерту в Нижнем Новгороде.

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Как сообщало ИА Регнум, скандально известный лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий в 2018 году подавал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы.

В 2012 году эпатажный музыкант выдвинул свою кандидатуру в мэры подмосковных Химок. На тех выборах он набрал 2,46% голосов избирателей.

В 2014 году Троицкий пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска, однако в тот день, когда он прибыл в город, полиция арестовала его в аэропорту.

Латвийского рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, депортируют из России за нарушение миграционного законодательства. Такое решение 20 апреля вынес Кировский районный суд Томска.