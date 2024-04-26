Москва, 26 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Запад на протяжении долгого времени использует нацизм и нацистов в борьбе против России и не откажется от этого подхода. Об этом 26 апреля заявил военно-политический эксперт Борис Рожин.

Eduard Kislinsky/Global Look Press Националисты. Киев. 2005 год

«Это прямые продолжатели дела Бандеры и Гитлера, чего они сами особо и не скрывают. И западные спонсоры зачастую те же самые, кто в 30-х годах вооружал Гитлера для «крестового похода против большевизма» и кто в 40-50-х годах вооружал бандеровцев для войны против СССР. Наш старый враг не изменился, а нацизм как был, так и остался одним из инструментов в его арсенале. Поэтому текущий режим на Украине безусловно должен быть уничтожен», — приводит слова эксперта «Херсонское агентство новостей».

Рожин отметил, что западные спецслужбы, следуя за нацистской Германией, активно поддерживали украинские националистические движения в борьбе с СССР. А с 1991 года они продолжили борьбу уже против России.

Эксперт напомнил, что в 2014 году ударной силой государственного переворота на Украине стали именно ультраправые группировки и движения, и страна перешла к откровенно русофобской политике. В Киеве открыто проходили марши под флагами УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дивизии СС «Галичина». Имеются множественные факты, что нацисты пытали и убивали жителей Донбасса.

Рожин подчеркнул, что Россия победит киевский режим, но затем потребуются годы системной работы для наказания беглых нацистов.

«Тех, кого не удастся уничтожить в ходе боевых действий, в случае поимки необходимо судить, в том числе и путём применения восстановленной смертной казни за совершенные преступления против мира и человечности. Тех, кто бежит и будет скрываться, надо будет долго и системно ловить и ликвидировать, как это было со сбежавшими из Чечни боевиками Басаева, Радуева и Масхадова», — пояснил он, добавив, что такой опыт у российских спецслужб есть.

Как передавало ИА Регнум, из архивных документов, опубликованных ФСБ, стало известно, что гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. Такие сведения в ходе допроса раскрыли руководители германской военной разведки.

В апреле управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».

В феврале спецслужба рассекретила материалы о зверской казни нацистами подпольщиков из «Молодой гвардии» зимой 1943 года. В частности, обнародовали копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.

2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе произошла трагедия: радикалы напали на собиравших подписи за референдум о федерализации Украины одесситов. Они укрылись от нападавших в Доме профсоюзов, но здание окружили и подожгли. По официальным данным МВД Украины, в пожаре погибли 48 человек и пострадали более 240. Впоследствии украинские власти не привлекли виновников расправы к ответственности, объявив зачинщиками беспорядков исключительно сторонников «антимайдана», но продолжавшееся несколько лет следствие так и не доказало в итоге их вину. Всех, кого изначально задержали, оправдали и отпустили.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что одной из целей российской специальной военной операции является решение гуманитарных проблем на Украине. Как указал глава МИД, гуманитарная ситуация на Украине едва ли могла быть нормальной, так как Киев после государственного переворота зимой 2014 года, за год до подписания Минских договорённостей начал бомбить в Донбассе гражданские объекты, включая школы, больницы и детские сады.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал к уничтожению террористов и, в частности, украинского режима. Медведев уточнил, что спецоперация России на Украине фактически представляет собой контртеррористическую борьбу с целью уничтожения «осиного гнезда» режима, сложившегося на Украине. Контртеррористическая борьба — это по сути то, во что в значительной степени уже превратилась СВО, подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев в своём видеообращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил, что Россия сегодня уничтожает новых фашистов на полях сражений и отражает атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и ложью.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим придерживается идеологии, в основе которой логика уничтожения всего, что не поддаётся контролю и неподвластно.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет будущего.