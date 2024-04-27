Донецк, 28 апреля, 2024, 02:43 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике ликвидируют Министерство информации. Соответствующий указ 27 апреля подписал глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

«Постановляю: ликвидировать (упразднить) Министерство информации Донецкой Народной Республики», — указано в документе.

Пушилин поручил создать комиссию, обеспечить проведение упразднения ведомства и передачу всех архивных документов ликвидируемого министерства исполнительному органу, обеспечивающему деятельность главы и правительства ДНР.

Срок завершения упразднения указом определён до 1 августа 2024 года.

Процедура производится в связи с вхождением ДНР в РФ и образованием в составе России нового субъекта — Донецкой Народной Республики, а также с определением системы и структуры исполнительных органов ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2023 года Денис Пушилин упразднил казначейство ДНР. Функции ведомства передали Минфину региона до момента создания органа финансового контроля, который будет являться органом исполнительной власти субъекта федерации.

Денис Пушилин 24 апреля подписал указ об освобождении от должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР Александра Костомарова. Он занимал пост с июня 2022 года, а до этого — разные руководящие должности в российских регионах.