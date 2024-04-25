Донецк, 25 апреля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР Александра Костомарова.

Причина такого решения в документе не указана.

Указ подписан 24 апреля и уже вступил в силу.

Костомаров был на этом посту с июня 2022 года. До этого занимал разные руководящие должности в регионах РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке прошло первое заседание Общественной палаты Донецкой Народной Республики в обновлённом составе. После того, как регион стал частью России палата впервые приняла новых членов.

Пушилин подчеркнул, что новому составу ОП также предстоит помочь решить приоритетную задачу, которую поставил президент России Владимир Путин: к 2030 году вывести регион на общероссийский уровень жизни.

3 октября 2022 года Государственная дума единогласно ратифицировала договор между Россией и ДНР о принятии в её состав РФ и об образовании в составе РФ нового субъекта.

Донецкая Народная Республика 7 апреля отметила десятилетие со дня независимости от Киева. В 2014 году объявили о суверенитете и самостоятельности региона, жители которого собрали народное ополчение против политики новых властей.