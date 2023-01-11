Донецк, 11 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Указ об упразднении казначейства Донецкой Народной Республики (ДНР) с 1 января 2023 года подписал 30 декабря 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин. Документ 11 января обнародован на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Упразднить республиканское казначейство Донецкой Народной Республики с 1 января 2023 года», — говорится в документе.

Также указывается, что функции упраздненного казначейства будут переданы минфину региона до момента, когда будет создан орган финансового контроля, который будет являться органом исполнительной власти субъекта федерации.

При этом уточняется, что упразднение названного ведомства по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере производится на основании федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года о принятии ДНР в состав РФ и указа президента России об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей в новых регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин написал, что название городу Артёмовску, который украинские власти переименовали в Бахмут, смогут вернуть жители города.