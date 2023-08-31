Канберра, 1 сентября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. В стороне от Украины призвал держаться представляющий Единую австралийскую партию сенатор Ральф Бабет, выступая 31 августа в подкасте Opposition Program.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам», — сказал сенатор.

Также Бабет выдвинул предложение властям Австралии не оказывать Киеву финансовую помощь.

При этом Австралия принимает участие в оказании военной помощи Украине. В частности, Сидней направил Киеву бронетранспортёры Bushmaster. Кроме того, австралийские инструкторы тренируют в Великобритании украинских военных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Австралии выделят новый пакет военной помощи Украине в размере $73,4 млн (110 млн австралийских долларов). Пакет включает в себя 70 боевых машин, в том числе 14 машин специального назначения, по 28 бронированных автомобилей М113 и средних грузовиков MAN 40M, а также артиллерийские снаряды калибра 105 мм.

С учётом нового пакета общий объём финансовой помощи Австралии для нужд Украины составит $527,7 млн (790 млн австралийских долларов), из них $407,5 млн направили на закупку вооружений.