Украина, 26 апреля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по дому в Херсоне, с крыши которого Вооружённые силы Украины (ВСУ) запускали и контролировали беспилотники. Об этом журналистам сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале

Иван Шилов ИА Регнум

«В самом Херсоне, по сообщениям местных жителей, прилетело в многоэтажный дом, крыша которого использовалась «дроноводами» для запуска и контроля БПЛА», — проинформировал Лебедев.

Подпольщик уточнил, что, кроме того, разрушены пять частных домов, в которые самовольно заселились украинские военные, не спросив разрешения у владельцев.

Сергей Лебедев добавил, что также большой взрыв зафиксирован в Станиславе по направлению к пристани.

Как передавало ИА Регнум, сегодня координатор подполья сообщал об ударе по расположению ВСУ в пансионате «Полесье», который находится в селе Ивановка Николаевской области.

Кроме того, Лебедев информировал, что в Краснополье в Сумской области прогремел взрыв рядом с блиндажом подразделения украинских военных.

Также он сообщал о том, что российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея Харьковской области при выгрузке из поезда личного состава ВСУ.