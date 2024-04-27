Белград, 27 апреля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Во время церемонии награждения победительницы проходящего в Белграде чемпионата Европы по боксу Юлии Чумгалаковой во время исполнения гимна России выключился звук.

кадр из видео

Российские спортсмены и болельщики спели гимн без музыки, а Чумгалакова расплакалась, передаёт «Матч ТВ».

Организаторы турнира позднее уточнили, что гимн отключился из-за технической ошибки.

Чемпионат Европы в Белграде завершится 28 апреля. Чумгалаковой присудили победу в поединке с сербкой Кристиной Над Варгой, она стала чемпионкой в весе до 48 кг.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885140" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, Чумгалакова также выигрывала золото чемпионата Европы в 2019 году.

Международная ассоциация бокса в 2023 году допустила российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям. Никаких ограничений установлено не было, спортсмены используют национальную символику, в случае победы исполняется гимн.

Это решение вызвало демарш со стороны сборной Великобритании, представители которой сочли, что позиция ассоциации противоречит подходу Международного олимпийского комитета, и заявили о намерении бойкотировать соревнования.