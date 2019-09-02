Улан-Удэ, 2 сентября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Дарима Сандакова из Бурятии одержала победу в финале чемпионата Европы по боксу среди женщин, который проходил в Мадриде. В результате, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерации бокса России, она стала чемпионкой в весовой категории 69 кг.

Федерация бокса России rusboxing.ru Сборная России по боксу среди женщин вернулась с чемпионата Европы

В финале Сандаковой противостояла итальянка Анджела Карини. Однако российская спортсменка не дала сопернице ни единого шанса, одержав победу со счётом 5:0.

Добавим, что в общекомандном зачёте сборная России заняла первое место чемпионата, завоевав три золотые медали. Чемпионками стали также Юлия Чумгалакова (48 кг) и Зенфира Магомедалиева (81 кг).

«Серебро завоевали россиянки Елена Савельева (51 кг), Карина Тазабекова (54 кг), бронзовые медали у Орнеллы Хетеевой (до 64 кг), Анастасии Шамоновой (до 75 кг) и Анны Ивановой (до 81 кг)», — сообщили в федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по женскому боксу пройдёт в октябре в столице Бурятии. Талисманом турнира стала байкальская нерпа в боксёрских перчатках.

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