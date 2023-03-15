Нью-Дели, 15 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Женская сборная России по боксу вышла с российским флагом на церемонию открытия чемпионата мира в Нью-Дели. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости.

Цитата из видео из источника: Федерация Бокса России Женская сборная России по боксу вышла с российским флагом на церемонию открытия чемпионата мира в Нью-Дели.

Церемонию открытия проходит 15 марта. Сам турнир продлится до 26 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям с использованием национальной символики.

После этого ряд команд, в том числе США, отказались от участия в чемпионате мира. Всего в турнире участвуют более 320 спортсменов из 65 стран.