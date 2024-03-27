Москва, 27 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Жительница Москвы — 43-летняя Екатерина во время теракта в «Крокус Сити Холле» и возникшей паники разделилась с 16-летней дочерью и не могла её найти. Девочку спас неизвестный мужчина, которого москвичка описывает как настоящего героя. Теперь она хочет его найти и поблагодарить.

МЧС России

Как рассказала Екатерина ИА Регнум, перед началом концерта она была в холле, а дочь уже зашла в концертный зал. Когда началась стрельба, женщина не смогла вернуться за подростком, так как зал уже обстреливался.

«Нас было семь человек, мы сидели за столиками в холле первого этажа, ближе к другому выходу, пили кофе. За углом стали раздаваться выстрелы и в нашу сторону побежала женщина, она кричала, что там стреляют. Мы сначала не поняли ничего, не могли поверить, но когда побежали люди, много людей, то даже думать не было времени, мы двинулись на выход. Я посмотрела в сторону зала, но вход в него обстреливался», — рассказала Екатерина.

По её словам, все побежали по эскалатору на второй этаж, людей направлял охранник развлекательного центра, он показывал, в каком направлении нужно бежать, чтобы попасть в надземный переход, ведущий к станции метро «Мякинино». Беседа с журналистами далась Екатерине нелегко, воспоминания о страшных событиях 22 марта вызывали бурю эмоций, и женщина едва сдерживала слёзы, говоря о переживаниях за дочь, о судьбе которой в тот момент ничего не знала.

«Охранник всех загнал в этот длинный переход и закрыл за нами дверь. Так мы выбрались, я почти ничего не видела и не слышала, мы совсем близко к выходу находились, поэтому для нас эвакуация заняла всего несколько минут. А вот ребёнку моему и повезло меньше. Дочь с другом была уже в концертном зале. У нас были билеты в бельэтаж на втором этаже. Дети ждали нас на своих местах, болтали. И когда там в зале стали стрелять, они сначала растерялись, но взрослые, которые оказались рядом с ними, как-то быстро сориентировались, объединились и увели детей на какую-то лестницу», — поведала Екатерина.

Она рассказала, что хотела обежать здание, чтобы вернуться в «Крокус» за дочерью, но в этот момент школьница сама позвонила маме и сказала, что с ней всё в порядке. Её и других детей спас неизвестный мужчина, который разрубил замки на дверях выхода аварийным топором и сделал из своей футболки маски, чтобы люди не надышались продуктами горения из-за начавшегося пожара. Теперь Екатерина пытается найти героя. По её словам, во время теракта все друг другу помогали и демонстрировали сплочённость, за что она очень благодарна.

«Дочь рассказала, что мужчина, который их выводил, нашёл пожарный топор и стал выламывать эту дверь, в этот момент всё уже было затянуто дымом, дышать было практически нечем. Этот человек снял с себя футболку, разорвал её на части, намочил и отдал детям. Они там нашли какие-то резервуары с технической водой, ею и намочили футболку. Он сказал им лечь на пол и дышать через футболку, пока он будет освобождать проход, потому что дыма было уже много», — отметила она.

Девочка рассказала матери, что с ними был охранник. Мужчина связался с МЧС, и специалисты помогали выводить людей из длинной сети подвальных помещений здания. Где-то для этого пришлось выламывать запертые двери и разбивать стёкла. Женщина не знает, в каком месте девочку и её друга вывели на улицу. Они встретились уже недалеко от входа на станцию «Мякинино». Отблагодарить спасителя на места женщина не смогла, она даже не знала, как он выглядит.

«Огромное спасибо этому мужчине, может быть, он увидит этот материал. Я везде в комментариях пишу, может, он заметит. Я очень ему благодарна, что он выламывал двери, освобождая путь к спасению, и руководил детьми. Наши дети там были единственные. И все действия были очень организованны, никто не наводил панику, всё делали слаженно. Ребёнок по телефону был абсолютно спокоен, она смогла довериться незнакомому человеку. Он помогал выводить их примерно 40 минут», — указала Екатерина.

К сожалению, девочка не смогла описать внешность своего спасителя, в суматохе и большом количестве дыма она не смогла его рассмотреть. Она запомнила лишь чёрную футболку с белым рисунком, которую он снял с себя и разорвал, сделав маски для защиты от дыма. Сейчас девочка находится дома, Екатерина отмечает, что её дочь сильно переживает из-за случившего. Поэтому женщина собирается обратиться за помощью психолога.

«Не хочется, чтобы у ребёнка травма была. Я сама ко многому привыкла за 90-е. Как-то так всё складывалось, что я вечно рядом оказываюсь. Когда случился «Норд-Ост», я тоже была достаточно близко. Но ребёнку своему пережить такой опыт я, конечно, не желала», — добавила Екатерина.

Редакция ИА Регнум просит мужчину-героя или тех, кто узнал его из рассказа Екатерины, связаться с нами по телефону +7 (495) 645-80-75.

Ранее ИА Регнум рассказывало о чудо-спасении инвалидов-колясочников во время атаки на «Крокус Сити Холл». Один из них успел скинуть свою супругу с инвалидного кресла и попросил людей вынести её из здания. Сам в это время ползком толкал её коляску до выхода из концертного зала.

Теракт в «Крокусе» был совершён 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо вооружённых мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу по людям. Затем боевики подожгли концертный зал.

По делу о теракте задержаны 11 человек. Восемь фигурантов, из которых четверо непосредственных исполнителей, уже арестованы судом.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу. Как сообщало ИА Регнум, 25 марта президент России Владимир Путин провёл совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокусе». Он подчеркнул, что нападение на концертный зал на территории делового комплекса «Крокус Сити» совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, кто стоит за терактом, выразил уверенность в ответственности киевского режима.