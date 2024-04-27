Москва, 27 апреля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Корреспонденты и ведущие федеральных телеканалов выступят перед посетителями павильона «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия». Здесь 29 апреля пройдет День медиа.

Rosneft.ru Компания «Роснефть»

Почетным гостем Дня медиа станет диктор Центрального телевидения, советская и российская телеведущая Алла Данько. О том, как создаются документальные фильмы, расскажет специальный корреспондент телеканала «Россия 24» Дарья Ганиева. Особенности деловой журналистики и работа с информацией в прямом эфире — тема мастер-класса ведущей «РБК» Марины Лаптевой.

Завершит День медиа в павильоне «Роснефти» Максим Васильчук, ведущий «Матч ТВ» и шоу «Утро. ТНТ». Он поделится секретами тайм-менеджмента и особенностями освещения спортивных событий.

В программе Дня медиа — викторины об истории отечественной прессы и современных телепрограммах с памятными призами.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.