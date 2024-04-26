Москва, 26 апреля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. В Москве отопление начнут отключать с субботы, 27 апреля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

РИА Новости / Евгений Биятов

Отмечается, что наружная температура воздуха в российской столице достигла значений, которых достаточно для отключения отопления.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, 27 апреля начнётся плавный переход систем теплоснабжения на летний режим.

«В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, отопление в Москве начали включать с 3 октября. В прошлом году пуск тепла в столице стартовал значительно позже, чем в прошлом, благодаря тёплому сентябрю.

Ранее синоптики предупреждали жителей Москвы, что с 25 апреля в столице начнутся дожди и в оставшуюся часть недели выпадет почти 80% месячной нормы осадков. Температура воздуха днём 26 апреля достигала 22 градусов. 27 апреля в российской столице ожидается до +14 градусов.