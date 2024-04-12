Я понимаю, почему хунта заменила чужим святым Мыколой Деда Мороза. Этот персонаж иностранной наружности бегает вместе с чертями и мало того, что рассказывает страшные сказки, но и наказывает неразумных детей. Чего никогда не делал Дед Мороз. Хунте это близко и понятно — ведь пока она только наказывает, рассказывает страшные сказки и раздает смертельные подарки. Римское право гласит: «Благо народа — вот высший закон». После вооруженного переворота в феврале Украина рухнула гораздо ниже, чем находилась в 90-е. Уже никому не приходит в голову аргумент «Зато у нас не убивают». И бессмысленно во всем обвинять Россию: если за происходящее не несет ответственности правящий режим — он никому не нужен. Взяли силой власть — извольте проводить такую политику, чтобы от вас не бежали миллионами вместе с вокзалами, портами и шахтами.

А рассказывать страшные сказки мы и сами умеем. Равно как и трактовать рассказанные тем же премьером Яценюком сказки под названием «Госбюджет-2015». Начать с того, что весь бюджет сверстан из расчета 17 гривен за доллар (хотя уже сейчас доллар на черном рынке стоит 20-22 гривны). То есть лучше, чем сейчас, точно не будет. И постепенно все цены, включая цены на стакан семечек и кило картошки, подрастут как минимум к этому курсу. О бензине, телефонах и компьютерах речь не идет — уже выросли. А квартплата с коммуналкой перешагнут далеко дальше — МВФ требует довести цены на энергоресурсы до европейских. А вот зарплаты (у кого останутся) никто индексировать не будет. Равно как и пенсии — МВФ требует урезать все социальные расходы. А обвал гривны как раз и позволяет формально (в гривнах) оставить расходы на ту же медицину или образование, реально (по покупательной способности) сократив их в два с лишним раза даже при курсе 17. Который нечем удерживать, и он бодро будет шагать вперед — к дефолту.

Яценюк и Ко подсчитали, что доходы госбюджета в следующем году составят 475,2 млрд гривен. Это всего лишь на 97,4 млрд гривен больше, чем предусмотрено в бюджете уходящего года. Вот только уходящий год прошел под бравурный марш гривны от 8 к 17. Причем 1-й квартал как раз при 8, а ниже 12 падеж начался только осенью. То есть бюджет-2014 был около 31,5 млрд долларов, а 2015-й планируется прожить на 28 млрд — минус 3,5 млрд. долларов. И это при курсе 17.

В этой связи исполнительный директор «CASE Украина» Дмитрий Боярчук отмечает: «Рост доходов не должен быть слишком амбициозным. Ведь когда есть девальвация, то резко сокращается потребление и импорт. Следовательно, доходы не будут стремительно расти». Исполнить доходную часть можно будет с легкостью — девальвация гривны продолжится при любой погоде.

«В условиях военных действий и общего экономического спада увеличить доходную часть государственного бюджета на более чем 20% в 2015 году будет нереально», — подтверждает эксперт Международного центра перспективных исследований Ангела Бочи. По ее мнению, учитывая промышленный спад, военные действия, разрушенную инфраструктуру Донбасса, торговую войну с Россией и девальвацию, 2015 год может стать годом незначительного роста и стабилизации, но уж точно не экономического оздоровления, о чем декларирует правительство. И это оценки украинских специалистов, которые, прежде чем говорить, думают о мусорных баках, люстрации и сохранении работы.

Существенный рост поступлений Яценюк ожидает по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Если в текущем году госбюджет должен был получить 14,1 млрд грн подоходного налога, то в следующем — сразу 42,3 млрд грн. Кабмин здесь делает расчет на снижении ставок Единого социального взноса с 41 до 25%. В правительстве почему-то рассчитывают, что, снизив давление на работодателей по части налогообложения зарплат, бизнес перестанет скрывать реальные суммы выплат. Следовательно, переведя зарплату из «конвертов» на официальный уровень, удастся собирать больше подоходного налога, который вычитается непосредственно с доходов граждан, сразу в три раза! И это при нарастающей безработице, закрытии тысяч предприятий и потере Крыма с Донбассом — вместе с предприятиями и налогооблагаемыми гражданами.

Замечу истину, известную каждому макроэкономисту. Вывести из тени зарплаты граждан можно только в условиях стабильно растущей экономики и курса местной валюты. Только доверяющие правительству граждане, уверенные в завтрашнем дне, платят налоги официально. Кстати, в стабильных США от налогообложения скрывается не менее трети фирм. К сведению, 18 крупнейших американских корпораций скрывают свои доходы от уплаты налогов в оффшорных зонах. И если бы они были возвращены в США, то сумма налогов составила бы 92 млрд долларов (Citizens for Tax Justice). О том, что таким путем пополнить бюджет не получится, Кабмин предупреждали и в МВФ, не дав правительству снизить ЕСВ сразу до 15%.

Среди прочих «приятных» налоговых инноваций — увеличение акцизного налога и дополнительное налогообложение импорта. Кабмин оставил 1,5% военного сбора с доходов граждан, ввел 2% налога при покупке валюты. Для владельцев дорогих авто дополнительный ежегодный сбор в 25 тыс. грн. Планируется установить местный налог для розничных торговцев на продажу табачной и алкогольной продукции.

Бюджет нереален, и это понимают все, даже Луценко. Но сейчас властям нужно выступить в выгодном свете перед МВФ, показав готовность быстро принимать непопулярные реформы. Без очередного транша уже ничто не поможет — экономику держит не бюджет, а подачки Запада и России. Одни дают кредиты в валюте, позволяющие вести войну, другие — энергоносители, без которых фронт останется без горючего, а тыл замерзнет в темноте. Вот только до сих пор остается открытым вопрос, а даст ли Запад больше кредитов, чем Киев обязан ему же вернуть? В следующем году стране надо будет отдавать еще Юлины долги такого же кредита МВФ. И не только.

По признанию американки Натальи Яресько (глава Минфина), треть всех расходов запланирована именно на выплату займов и на войну. «Расходы на оборону и безопасность, которые являются приоритетом номер один, учитывая агрессию на востоке Украины, существенно увеличены и по отношению к ВВП, и по отношению к общим расходам», — заявила министр, презентуя проект бюджета в парламенте. Стоит уточнить, что 5 млрд долларов на оборону и 353 млн долларов, гарантированные государством для закупки военной техники (о чем сообщается на сайте президента) из 28 млрд доходной части бюджета составляют чуть менее 20%. Думаю, даже не имеющие макроэкономического образования люди понимают, что экономика просто не выдержит такой доли военных расходов. При том, что необходимо еще отдавать внешние долги в иностранной валюте (которую не в Киеве печатают) и платить за энергоносители (газ, нефть, уголь, ядерное топливо). И тоже долларами и евро.

С долгами тоже плохо. Начать с того, что в декабре следующего года Киев будет обязан вернуть Москве 3 млрд долларов, которые ей ссудили в декабре прошлого года через ирландскую фондовую биржу сроком на два года. Правительство Яценюка рассчитывает на кредиты МВФ. «По линии МВФ Украина может получить в 2015 году порядка 10,7 млрд долларов. Однако мы оцениваем как высокий риск то, что транши будут выплачены с задержками или не выплачены вовсе. Кроме того, средства МВФ могут быть в значительном мере использованы для бюджетных целей», — говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard&Poor's, вышедшем сразу после того, как МВФ отсрочило третий транш кредита. Тогда же S&P понизило рейтинги Украины с «ССС» до «ССС-» с негативным прогнозом, ожидая дефолта.

В агентстве прямо говорят, что даже ожидаемых кредитов не хватит: «Также 10,7 млрд долларов не хватит для оплаты платежей „Нафтогаза“ российскому монополисту „Газпрому“. В этой связи Украине потребуется дополнительное финансирование». S&P оценивает общую сумму выплат по внешним обязательствам в объеме 11 млрд долларов. Включая и 3 млрд долларов России, о которых говорилось выше, но без затрат на закупки того же газа (только обслуживание обязательств).

И вот здесь мы с горечью убеждаемся, что американская гражданка Яресько — плохой министр финансов, а Яценюк не слишком отличается от говорящей каски Тымчука. 11 млрд долларов составляют почти 40% доходной части бюджета. Соответственно, 60% госбюджета на оборону и выплату долгов — это невыполнимо. Причем все эти цифры, в отличие от содержащихся в бюджете, реальны, как тонна кирпича. Более 80% долгов — это государственные долги, прежде всего перед МВФ, ЕБРР, МБРР и Европейским инвестиционным банком. Оставшиеся чуть менее 20% — гарантированные государством долги перед «Газпромбанком», Citibank, Deutsche Bank, Государственным банком развития Китая et cetera или организациями (снова МВФ, Европейское сообщество по атомной энергии etc.).

Здесь важно и то, что Киев пересек красную черту — согласно данным того же S&P показатель долговой нагрузки к ВВП уже превысил 60% (64,1%), а за следующий год возрастет не менее чем до 80%. Это позволяет той же России требовать немедленного возврата 3 млрд долларов по бондам, а отказ вызовет немедленный дефолт с прекращением кредитования от всех и вся. Без кредитов же выжить хунте будет невозможно.

Но и это еще не все. Согласно цифрам, озвученным исполнительным директором фонда Блейзера (более 20 лет работающего на Украине), «Украина должна будет сделать выплат по валюте 700 млн долларов в декабре (без газовых долгов и предоплат) плюс еще 3,7 млрд долларов перед „Газпромом“, плюс еще где-то 1,3-1,5 млрд долларов в январе-феврале». Таких денег нет просто физически. Единственный более-менее стабильный источник — около полумиллиарда долларов, которые ежемесячно перечисляют гастарбайтеры. Но с такими обязательствами это капля в море.

Казалось бы, еще есть золотовалютные резервы. Но, по предварительным данным НБУ, на 1 декабря 2014 года резервы составили 9,966 млрд долларов, что на 20,8% или на 2,6 млрд долларов меньше показателя на 1 ноября 2014 года. Это даже меньше, чем было при Ющенко 10 лет назад! Мало того, около 6 млрд долларов из этой сумы находятся не в золоте и валюте, а в ценных бумагах, досрочная продажа которых возможно только с большим дисконтом.

И это еще не все плохие новости. За декабрь уже выплачено 2,35 млрд долларов, включая 1,65 млрд долларов долга за газ. Как раз из этих резервов. И еще треть миллиарда надо будет оплатить вперед за миллиард кубометров газа январской поставки России, и столько же Словакии. То есть к 1 января 2015 года у Порошенко и Яценюка не будет золота и валюты вообще. Только никому не нужные векселя ЦБ номиналом в 6 млрд долларов.

Если же вернуться к бюджету, то для рядовых граждан он ничего хорошего тоже не содержит. Социальные расходы фактически упадут, не сохранив даже гривневый объем. Что логично — таковы требования МВФ. По словам Юрия Бойко из «Оппозиционного блока», предусмотрено сокращение социальных выплат на 27 млрд гривен. Зато налоговая нагрузка на граждан и бизнес увеличится на 53 млрд гривен.

И последняя плохая новость. Экс-министр финансов, ныне депутат блока Порошенко Виктор Пинзеник, отмечает, что в 2014 году дефицит бюджета реально составил 15% ВВП — более 200 млрд гривен. «Когда правительство вам называет цифру дефицита 68 млрд гривен, то забывает сказать, а где 110 млрд гривен, которые пошли „Нафтогазу“? А где 11 млрд гривен, которые пошли в Фонд гарантирования вкладов и на рекапитализацию банков?».

Это означает, что правительство увеличило гривневую массу, включив печатный станок. А так как реакция рынка всегда запаздывает, вброс дополнительных гривен начнет сказываться уже после Нового года. Тем самым гарантируя падение гривны всё ниже и ниже. А с ее обесцениванием параллельно с обнищанием населения рухнет и построенный на обмане и манипуляции цифрами госбюджет. Соответственно, прекратятся и внешние вливания, обрекая на крах не только правительство Яценюка, но и фактический развал государства, находящегося в условиях необъявленной гражданской войны.