Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 27 апреля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. В Славянске-на-Кубани Краснодарского края нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) частично приостановил работу после атаки украинского беспилотника, сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Около 03:20–03:30 утра сегодня 10 БПЛА самолетного типа атаковали наш НПЗ, в результате чего возник пожар. На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена», — рассказал Труднев.

Как передавало ИА Регнум, глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что украинские боевики в ночь на 27 апреля атаковали территорию завода в городе Славянске-на-Кубани, обошлось без пострадавших.

По его словам, резервуарный парк завода не пострадал, сработала выстроенная система защиты. В результате атаки БПЛА повреждение получила ректификационная колонна, возникшее возгорание ликвидировали, добавил глава района.

В это же время губернатор региона Вениамин Кондратьев информировал об отражении силами ВС РФ масштабной атаки киевского режима с помощью беспилотников.

Всего было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. ВСУ пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. По данным властей, пострадавших и серьёзных повреждений нет.