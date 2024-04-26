* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 27 апреля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) подозревают в участии в нежелательной организации. Об этом 26 апреля сообщил источник в силовых структурах.

Дарья Драй ИА REGNUM Борис Вишневский

«Сегодня стало известно, что в отношении депутата… Бориса Вишневского, ранее признанного иностранным агентом, возбуждено административное дело», — сказал он.

По данным источника, речь идёт о статье 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности нежелательной организации.

Вишневского заподозрили в участии в деятельности движения «Голос», которое в 2021 году было признано иностранным агентом и является структурным подразделением международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», получившая в 2021 году статус нежелательной на территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Отмечалось, что он участвовал в работе информационных площадок иностранных СМИ и иноагентов, выступал против СВО и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

В августе 2023 года Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Григория Мельконьянца. Дело возбудили по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия «Голоса» с Европейской комиссией по наблюдению за выборами (организация, признанная в России нежелательной).