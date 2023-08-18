Москва, 18 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 18 августа арестовал сопредседателя движения «Голос» (признано иноагентом) Григория Мельконьянца.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Григорий Мельконьянц

Дело было возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия «Голоса» с Европейской комиссией по наблюдению за выборами. Накануне Мельконьянцу предъявили обвинение, следствие попросило о его аресте до 17 октября.

«Постановление следователя удовлетворить», — огласила решение судья.

Мельконьянц и его защита просили суд отклонить ходатайство следствия и назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.