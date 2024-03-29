* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 марта, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ пополнило список иностранных агентов, включив в него депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 29 марта сообщила пресс-служба Минюста.

Assembly.spb.ru Борис Вишневский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что Вишневский участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного числа лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял ложную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

В реестр иноагентов Минюст включил и правозащитный проект «Первый отдел» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), выступавший против спецоперации и распространявший недостоверную информацию о российской власти. По данным министерства, проект публиковал сведения, которые способствовали оказанию финансовой поддержки Украине, а также нежелательным в России организациям.

Кроме того, статус иноагента присвоили адвокату Вадиму Прохорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В Минюсте уточнили, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Ещё адвокат является директором фонда, включённого в реестр иностранных агентов.

В соответствии с распоряжением Минюста России, из реестра иноагентов по причине ликвидации исключили «Академию по правам человека».

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов журналиста Кирилла Набутова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и некоммерческое партнёрство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа. ру» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Также в список попали проект «Лаборатория публичной социологии» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), интернет-источник «Смола» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и проект «T-invariant» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Все они выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти страны решениях.

В список иноагентов внесли также писательницу Людмилу Улицкую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналиста Сергея Медведева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и режиссёра Илью Хржановского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Помимо этого, в список попали Центр защиты прав человека «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и благотворительный фонд «Нужна помощь» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

В феврале Минюст РФ внёс бизнесмена Олега Тинькова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.