Афины , 26 апреля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Олимпийский огонь летних Игр-2024, которые пройдут в Париже, передан организаторам Олимпиады.

ТАСС/ Юрий Малинов

Церемония прошла 26 апреля в Афинах. Во Францию олимпийский огонь отправится на борту 120-летнего парусника Le Belem. В Марсель он прибудет 8 мая.

Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась 16 апреля. Роль верховной жрицы исполнила актриса Мэри Мина. При этом зажечь факел от солнечных лучей через параболическое зеркало на алтаре древнегреческого храма Геры из-за непогоды ей не удалось.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве так называемых «нейтральных спортсменов» медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о политизации Международного олимпийского комитета и отмечал, что игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям в спорте. Президент добавил, что Россия будет развивать спорт, заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.