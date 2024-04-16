Афины , 16 апреля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Олимпийский огонь летних Игр — 2024 в Париже зажгли в Греции. Торжественная церемония состоялась 16 апреля.

Li Jing/XinHua/Global Look Press

Мероприятие прошло в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу, главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и главы Национального олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса. Актриса Мэри Мина исполнила роль верховной жрицы. Ей не удалось зажечь свой факел от солнечных лучей через параболическое зеркало на алтаре древнегреческого храма Геры из-за непогоды, поэтому его зажгли от огня, полученного во время генеральной репетиции церемонии.

Первым факелоносцем олимпийского огня в Греции станет олимпийский чемпион по академической гребле Стефанос Дускос, после чего начнётся эстафета огня по стране, и 26 апреля факел вернут в Афины, чтобы передать организаторам Олимпиады. Во Францию он отправится на борту 120-летнего парусника Le Belem. В Марсель огонь прибудет 8 мая.

Как сообщало ИА Регнум, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве нейтральных спортсменов медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям. Он добавил, что страна станет развивать свой спорт, будет заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.