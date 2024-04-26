Москва, 26 апреля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Новый нацпроект «Инфраструктура для человека» направлен на реализацию стратегии пространственного развития России. Об этом 26 апреля заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на пленарном заседании «Возможности будущего: инфраструктура для жизни» прошедшем на Международной выставке-форуме «Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Хуснуллин отметил, что вклад строительной отрасли в ВВП составляет 13,4%, а общее число занятых в стройкомплексе работников насчитывает около 16% от всех трудоустроенных в России.

«Сейчас мы отрабатываем новый нацпроект «Инфраструктура для человека». Под словом инфраструктура у нас широкое понимание, где человек живет, работает и отдыхает, чем он пользуется. Новый нацпроект объединит и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества. Это и строительство жилья, дорог, социальных объектов, обновление коммунальных сетей и общественного транспорта. Если сохраним и утвердим новые подходы, которые основываются на достигнутых результатах, мы справимся с амбициозными целями, поставленными перед нами», — заявил Хуснуллин.

Он отметил, что главным капиталом России является человек, и вся основная инфраструктура в стране должна развиваться для жителей и в их интересах. Для этого до 2030 года в России планируется возвести до 1 млрд кв. м жилья, в том числе в новых регионах. Объём ввода жилья в России должен быть увеличен не менее чем до 120 млн квадратных метров в год. В результате каждый пятый квадратный метр в России за 10 лет будет новым.

Хуснуллин подчеркнул, что проект развития инфраструктуры является очень большим проектом, который можно реализовать только вместе.

Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский рассказал о вкладе Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» в достижение целей национального проекта «Инфраструктура для человека».

«Когда все работают на единой платформе, это обеспечивает более высокую скорость принятия управленческих решений, оперативную сверку данных и повышение качества. Помимо этого, есть целый ряд информационных проектов, которые мы сегодня активно используем с помощью платформы. Поэтому сегодня информационный ресурс, который мы командно формируем, является основой для повышения эффективности использования земли и решения многих других задач», — пояснил он.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал о развитии общественного транспорта, в частности, крупнейшего в мире Центрального и Северо-Западного транспортного узла. Он также подчеркнул большой потенциал железнодорожного транспортного сообщения.

По его словам, сейчас электропоезд проезжает через всю Москву, и многие москвичи пользуются электричкой для внутренних поездок по городу. Это говорит о том, что пригородное сообщение может стать полноценным городским транспортом. А при выходе в регионы оно может стать наземным метрополитеном, который не только свяжет между собой региональные центры, но и может стать очень важным элементом для перевозок внутри регионов, заявил Ликсутов.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Во время рабочей поездки вице-премьер вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным проверил восстановление крупнейшей в Мариуполе больницы интенсивного лечения, принял участие в открытии детского сада «Орешек», рассчитанного на 110 детей, ознакомился с ходом второго этапа благоустройства Приморского парка, осмотрел многоэтажные дома, которые изначально планировали сносить, оценил качество ремонта повреждённых квартир, провел совещание по социально-экономическому развитию ДНР. Помимо этого Хуснуллин посетил Донецкий металлургический завод, основанный в 1872 году.

Президент России Владимир Путин в апреле сообщил о восстановлении 10 тыс. социальных объектов в Донбассе и Новороссии за 2022–2023 годы. За тот же период более семи тыс. объектов восстановили регионами-шефами.

Глава государства 3 апреля по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. Путин заявил, что к сдаче в эксплуатацию готовы перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.

Кроме того, в апреле стало известно, что в Мариуполе восстановят водонапорную башню со столетней историей. Специалисты уже устранили конструктивные повреждения башни и приступили к закрытию её теплового контура. Также они обновляют кровлю и инженерные коммуникации. Башню построили в 1910 году по проекту известного архитектора Виктора Нильсена. Восстановительные работы исторического строения планируют завершить к июню.