Мариуполь, ДНР, 18 апреля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Во время рабочей поездки вице-премьер вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным проверил восстановление крупнейшей в Мариуполе больницы интенсивного лечения, принял участие в открытии детского сада «Орешек», рассчитанного на 110 детей, ознакомился с ходом второго этапа благоустройства Приморского парка, осмотрел многоэтажные дома, которые изначально планировали сносить, оценил качество ремонта повреждённых квартир, провел совещание по социально-экономическому развитию ДНР.

Помимо этого Хуснуллин посетил Донецкий металлургический завод, основанный в 1872 году.

«Без восстановления деятельности предприятий невозможно развитие экономики, а людям нужна стабильная работа. Ознакомился с работой, осмотрев один из цехов, обсудили вопросы развития», — написал он в Telegram-канале.

Вице-премьер отметил, что для возрождения экономического и промышленного потенциала новых регионов создана свободная экономическая зона, участники которой получают льготы и преференции. Всего в реестре СЭЗ 36 компаний из ДНР. Они обеспечат работой почти 19 тыс. человек, в том числе создадут более 3,6 тыс. новых рабочих мест.

Хуснуллин также посетил в Мариуполе крупнейшую в городе больницу интенсивного лечения. Здесь отремонтировали здание поликлиники, станцию переливания крови и администрацию. Как заявил вице-премьер, до 1 июня завершатся работы в одном из трёх корпусов стационара. Он отметил, что первые два этажа уже передали больнице, ещё четыре строители обещают передать через неделю.

Сложилась хорошая традиция — в каждый приезд в новых регионах открываются один-два восстановленных или построенных соцобъекта, отметил зампредседателя правительства. Очень хорошее впечатление на Хуснуллина оставил детский сад «Орешек», который отремонтировали строители из Московской области, РКС-НР и «Единый заказчик». Вице-премьеру и главе ДНР показали яркие игровые комнаты, новые и современные уютные спальни и пищеблок.

Во время поездки Хуснуллин осмотрел, как проходит второй этап благоустройства в Приморском парке. Он назвал правильным, что при восстановлении жилых микрорайонов обновляется и вся инфраструктура.

Вице-премьер также осмотрел многоэтажки, которые ещё два года назад планировали сносить. Однако в итоге решили поддержать инициативу города и восстанавливать силами «Единого заказчика» не только сами здания, но и пострадавшие квартиры. В 200 квартирах идут работы, а в двух десятках уже завершены. По его словам, ремонт в квартирах выполнили достойно.

Много делается по обращениям самих жителей, но нужно сделать ещё больше, подчеркнул Хуснуллин. В 2024 году планируют отремонтировать ещё 35 км городских дорог, полторы тысячи фасадов и 150 дворов. Работы проводят в тесном взаимодействии регионов-шефов, федеральных заказчиков и командой администрации региона.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в апреле сообщил о восстановлении 10 тыс. социальных объектов в Донбассе и Новороссии за 2022–2023 годы. За тот же период более семи тыс. объектов восстановили регионами-шефами.

Глава государства 3 апреля по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. Путин заявил, что к сдаче в эксплуатацию готовы перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.

Кроме того, в апреле стало известно, что в Мариуполе восстановят водонапорную башню со столетней историей. Специалисты уже устранили конструктивные повреждения башни и приступили к закрытию её теплового контура. Также они обновляют кровлю и инженерные коммуникации. Башню построили в 1910 году по проекту известного архитектора Виктора Нильсена. Восстановительные работы исторического строения планируют завершить к июню.

В Ставрополье 5 марта российский лидер призвал наладить жизнь в Донбассе и Новороссии, в том числе через полноценную работу аграрного сектора, который является одним из ключевых.