Москва, 27 апреля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Некоторые вирусы могут стать причиной развития рака, поэтому очень важно вовремя проходить лечение и обследования. Об этом заявил врач-онколог Евгений Черемушкин.

Известия/Кристина Кормилицина

Он отметил, что вирусы гепатита B и С могут привести к раку печени, вирус Эпштейна-Барр — к развитию лимфомы Ходжкина, неходжкинским лимфомам, раку носоглотки, некоторые вирусы папилломы человека могут вызвать рак шейки матки, рта, глотки, вирус герпеса человека 8-го типа — саркому Капоши, некоторые лимфомы, Т-лимфотропный вирус человека — Т-клеточный лейкоз и Т-клеточную лимфому, полиомавирус клеток Меркеля — саркому Меркеля.

Размножение вирусов, их хроническое течение может спровоцировать клетки на неконтролируемое излишнее деление. Это занимает достаточно долгое время, но в некоторых случаях развитие опухолей идет довольно быстро.

Для профилактики заболеваний человеку необходимо вовремя лечиться и наблюдать за состоянием своего здоровья. При этом здоровый образ жизни минимизирует вероятность развития рака.

«Здоровый образ жизни снижает риски и поддерживает человека. Человеческий организм борется с вирусами в основном за счёт своей иммунной системы. Курение, употребление алкогольных напитков, беспорядочный образ жизни повышают риски заболеваний», — отметил онколог.

Как передавало ИА Регнум, врач-онколог «СМ-Клиника» Лиана Садыкова отметила, что слабость и упадок сил, проблемы с пищеварением и повышение уровня сахара в крови могут указывать на развитие рака поджелудочной железы. К самым ранним признакам рака поджелудочной железы также относят железодефицитную анемию. В некоторых случаях на болезнь указывают частая изжога, тошнота и рвота после еды, метеоризм, добавила она. Лечить это онкозаболевание трудно, потому что даже при небольших размерах опухоль быстро даёт метастазы в соседние органы, чаще всего в печень, желудок и кишечник. Из протоков поджелудочной железы развивается протоковая аденокарцинома — самый агрессивный вид опухоли.

Стоматолог-хирург Анна Денис назвала первые признаки рака полости рта, это пятна, язвы, наросты и уплотнения слизистой оболочки. Рак полости рта отличается быстрым прогрессированием и склонностью к раннему появлению метастазов, отметила специалист.