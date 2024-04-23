Москва, 23 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Слабость и упадок сил, проблемы с пищеварением и повышение уровня сахара в крови могут указывать на развитие рака поджелудочной железы, рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Лиана Садыкова 23 апреля «Газете.Ru».

Global Look Press/imageBROKER/uwe umstätter

К самым ранним признакам рака поджелудочной железы также относят железодефицитную анемию. В некоторых случаях на болезнь указывают частая изжога, тошнота и рвота после еды, метеоризм, добавила она.

«Рак поджелудочной железы входит в пятёрку самых тяжёлых онкозаболеваний, уступая только раку молочной железы, лёгкого, желудка и кишечника», — сказала Садыкова.

Лечить это онкозаболевание трудно, потому что даже при небольших размерах опухоль быстро даёт метастазы в соседние органы, чаще всего в печень, желудок и кишечник. Из протоков поджелудочной железы развивается протоковая аденокарцинома — самый агрессивный вид опухоли.

На поздних стадиях симптомы рака поджелудочной более выражены. Это частые боли в правом подреберье, нарушение работы печени и селезёнки, пожелтение кожи и глазных белков, сильная интоксикация. Возможно развитие водянки брюшной полости, воспаление желчных протоков, резкий сброс веса, пояснила специалист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стоматолог-хирург Анна Денис назвала первые признаки рака полости рта, это пятна, язвы, наросты и уплотнения слизистой оболочки. Рак полости рта отличается быстрым прогрессированием и склонностью к раннему появлению метастазов, отметила специалист.