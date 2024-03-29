Москва, 29 марта, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Первыми признаками рака полости рта могут быть пятна, язвы, наросты и уплотнения слизистой оболочки рта. При раннем выявлении рака полости рта заболевание хорошо поддаётся лечению, отметила стоматолог-хирург клиники DocDent Анна Денис.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Симптомами рака полости рта могут быть красные или белые пятна, бугристость, уплотнения (не связанные с травмой), нарост на слизистой, небольшая затвердевшая язва на губах, которая не заживает более 10–14 дней и может кровоточить. На дёснах такие язвы кровоточат при малейшем нажатии», — приводит слова Денис издание «Газета.Ru».

Вместе с тем эксперт отметила, что указывать на рак полости рта могут увеличенные и уплотнённые лимфоузлы в случае, если у человека отсутствует инфекция.

Кроме того, изменение чувствительности вкусовых рецепторов, формы языка, нёба, слизистой щеки, дна полости рта и дискомфорт при ношении зубных протезов также могут указывать на рак, добавила Денис.

Отмечается, что рак полости рта отличается быстрым прогрессированием и склонностью к раннему появлению метастазов. Так, метастазы у пациента могут возникнуть через 6–12 месяцев после появления первых симптомов.

«Квалифицированные стоматологи, отоларингологи, терапевты и педиатры могут обнаружить признаки рака ротовой полости во время плановых осмотров кожных покровов, слизистой полости рта, пальпации очага поражения и лимфатических узлов», — подчеркнула Денис, добавив, что при обнаружении подозрительных изменений врач направляет пациента к онкологу, специализирующемуся на опухолях головы и шеи.

В публикации отмечается, что пятилетняя выживаемость при раке полости рта составляет порядка 90–100%, 60–80% на второй и около 55% на третьей. При этом на четвёртой стадии прогноз крайне неблагоприятный, поэтому важно выявлять заболевание на ранних стадиях.

Как передавало ИА Регнум, ранее главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург Антон Иванов рассказал, что покраснение глаз, быстрая утомляемость и другие неочевидные симптомы могут указывать на развитие ракового заболевания.

Он отметил, что симптоматика онкологических заболеваний глаза бывает разной из-за разных типов опухоли. Например, изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на её поверхности может указывать на онкологическое поражение этой части глаза. Опухоль в области века проявится образованием узелка, который может кровоточить, а на меланому век укажут двоение в глазах и появление тёмных пятен на радужке.

Опухоль грозит необратимой потерей зрения, поэтому при появлении симптомов нужно срочно обратиться к офтальмологу, предупредил тогда Иванов.