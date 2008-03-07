Москва, 26 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил Совет законодателей при Федеральном собрании РФ уделять особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России.

Kremlin.ru

«И, конечно, прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Мы с вами всегда об этом говорим, многообразие этносов, традиций, культур нашей страны — это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество. Почему? Это не пустые слова», — заявил глава государства.

Владимир Путин добавил, что каждый народ, каждый этнос «дополняет друг друга и делает всех нас сильнее, в том числе помогает нам развивать дружеские отношения с большинством стран», а также участвовать в формировании справедливого многополярного мироустройства на основе взаимного доверия, уважения и самобытности наших народов.

Как передавало ИА Регнум, на коллегии ФСБ 19 марта российский лидер подчеркнул, что попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться. Российский лидер напомнил, что за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб.

27 марта во время рабочей поездки в Тверскую область глава государства призвал беречь единство народа и серьёзно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в России. Владимир Путин уточнил, что в России проживают 190 этносов, а некоторые национальности представлены миллионными народами, как только «мы начнём реализовывать эти деструктивные мысли, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну».