Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Беречь единство народа и серьёзно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в России призвал президент Владимир Путин 27 марта во время рабочей поездки в Тверскую область.

Kremlin.ru Владимир Путин

«У нас 190 этносов проживает на территории страны, а некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнём реализовывать эти деструктивные мысли, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа. Я в этом смысле очень рассчитываю на вас, на вооружённые силы. В одном ряду здесь люди самых разных национальностей», — сказал президент в ходе встречи с лётчиками в 344-м центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны.

Также Путин назвал чушью и бредом звучащие на Западе заявления о якобы планах Москвы напасть на Европу после Украины.

«Это полная чушь — возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть своё население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах, вот и всё. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств», — подчеркнул Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 марта в Торжке Владимир Путин выразил уверенность в достижении всех поставленных задач в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащие выразили российскому лидеру свою признательность и уважение, заверив, что не подведут Верховного главнокомандующего ВС России.

Владимир Путин 29 февраля при оглашении послания Федеральному собранию подчеркнул, что Запад спровоцировал конфликты по всему миру и лжёт о том, что Россия собирается напасть на Европу. Они несут бред, поскольку сами выбирают цели для ударов по российской территории, определяют наиболее эффективные, по их мнению, средства поражения. Также глава государства обратил внимание на то, что НАТО неоднократно расширялось на Восток, а сейчас в военный блок оказались втянуты Швеция и Финляндия.