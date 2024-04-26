Астана, 26 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Россия заинтересована в военном сотрудничество с Пакистаном. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с главой минобороны Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом в Астане.

Raja Imran/Global Look Press

«Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Пакистаном в военной сфере», — сообщил Шойгу

Кроме того, министр обороны России отметил положительную динамику в отношениях между военными ведомствами двух стран.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в Астане состоялась рабочая встреча министров обороны России и Киргизии Сергея Шойгу и Бактыбека Бекболотова. Глава Минобороны РФ сообщил, что стороны намерены подписать межведомственные соглашения.

Уточняется, что 12 октября 2023 года президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны России и Киргизии.