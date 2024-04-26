Москва, 26 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Олимпийская сборная России по химии завоевала пять золотых и пять серебряных медалей на 58-й Менделеевской олимпиаде, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводят пресс-служба университета.

URA.RU/TASS

«Российская сборная юных химиков вновь подтвердила право считаться лучшей в мире, в острой борьбе завоевав пять золотых и пять серебряных медалей. В год 190-летия Дмитрия Ивановича Менделеева это показывает мощь отечественной научной школы, преемственность поколений учёных, сохранение лучших традиций в подготовке кадров», — отметил он.

Садовничий выразил уверенность, что победители олимпиады продолжат своё шествие к вершинам научного успеха.

Золотыми медалистами стали Алексей Михеев (Алтайский край), Михаил Перельман (Москва), Александра Ромашова (Казань), Вадим Харисов (Республика Башкортостан) и Расул Эфендиев (Москва).

Серебряные награды присуждены Льву Аввакумову (Самара), Тимуру Ахмедову (Москва), Виктору Демидову (Новосибирск), Владимиру Елистратову (Нижний Новгород) и Алексею Шарпило (Краснодарский край).

В международном турнире принял участие 151 школьник из 26 стран, представители ещё трех государств выступили наблюдателями. Разыграны 15 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых наград.

Менделеевская олимпиада в этом году проходит в Шэньчжэне (Китай), организаторы ведут трансляцию церемонии закрытия в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года сборная России завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке. Кроме того, российские школьники получили специальный приз за экспериментальный тур. Руководил сборной Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ.

В ноябре 2022 года на Открытой Белорусской олимпиаде по физике российские школьники завоевали шесть золотых и четыре серебряных медали. В рамках туров учащиеся из девяти стран продемонстрировали навыки решения теоретических и практических задач по физике.