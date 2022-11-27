Москва, 27 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На Открытой Белорусской олимпиаде по физике российские школьники завоевали шесть золотых и четыре серебряных медали, сообщили 27 ноября в Министерстве просвещения РФ.

Sesc.nsu.ru Школьная олимпиада

Отмечается, что Открытая Белорусская физическая олимпиада школьников состоялась в Минске 21 и 23 ноября.

В рамках туров учащиеся из девяти стран продемонстрировали навыки решения теоретических и практических задач по физике, уточнили в министерстве.

«Российская команда собрала 10 медалей — шесть золотых и четыре серебряных», — говорится в сообщении.

Школьники, победившие на данной олимпиаде, становятся кандидатами в сборную команду России на Международную олимпиаду по физике 2023 года.