Москва, 9 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Сборная России завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Правительство России

Отмечается, что в олимпиаде принимали участие 311 школьников из 55 стран, выполняя задания по физике, химии и биологии.

«Россию представляли шесть человек… Все шестеро участников завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские школьники получили специальный приз за экспериментальный тур. Руководил сборной Валерий Слободянин, заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ.

Россию представляли Фёдор Авдеев и Мария Мягкова, учащиеся московского лицея «Вторая школа» им. Овчинникова, Роберт Битлев (лицей №533 Санкт-Петербурга), Владимир Беленький (московская школа №179), а также Роман Кожевников, учащийся долгопрудного физико-математического лицея №5, и Мария Торкановская, ученица физтех-лицея им. Капицы в городе Долгопрудный.

«Наши участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает — отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году российские школьники взяли пять золотых и одну серебряную медали на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую команду, поименно отметил медалистов, которые уверенно прошли всю турнирную дистанцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания по физике, химии, биологии, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования.

В ноябре 2022 года на Открытой Белорусской олимпиаде по физике российские школьники завоевали шесть золотых и четыре серебряных медали. В рамках туров учащиеся из девяти стран продемонстрировали навыки решения теоретических и практических задач по физике,