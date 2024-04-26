Москва, 26 апреля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали своих сослуживцев, сдавшихся в плен в районе Авдеевки, FPV-дронами. Об этом рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко, сообщает 26 апреля MK.RU.

Александр Полегенько/ТАСС

По его словам, сдавшуюся группу из восьми человек выводили российские спецназовцы. ВСУ несколько раз пытались её атаковать с помощью двух видов беспилотников, в результате несколько пленных получили ранения.

«Я бежал, увидел, что на меня дрон нацелен. Я ему показываю на изоленту — опознавательный знак. И дрон стоял, затем упал. Ну и я побежал дальше», — рассказал Иванащенко.

Дрон вернулся и всё-таки ранил бойца в ногу, когда тот уже забежал в посадку. Иванащенко уверен, что с помощью дронов их пытались убить и убили бы в случае точных попаданий.

Александр Иванащенко родился в Одесской области, занимался выращиванием овощей и был мобилизован в 2022 году. Он сдался в плен в середине апреля на авдеевском направлении после боёв у сёл Тоненькое и Орловка.

Как сообщало ИА Регнум, другой украинский боец Виталий Федорчук, сдаваясь в плен, смог связаться с российскими военными с помощью беспилотника. Он жестами показал, что сдаётся.

Пленный Евгений Погребняк рассказал, что решил сдаться в плен после прочтения записки, сброшенной с российского дрона. В послании говорилось, что бойцу гарантируют безопасность, а в противном случае уничтожат.