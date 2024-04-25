Геническ, Херсонская область, 26 апреля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Двое подозреваемых признались в убийстве пяти человек в населённых пунктах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. У них обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты, подтвердил журналистам источник в территориальном отделении МВД.

BenjaminNelan Гильзы

У задержанных изъяли гильзы калибра 5,45 мм, скобу и кольцо от гранаты, пулю, фрагмент пули.

В 2005 году одного из подозреваемых суд признал виновным в умышленном убийстве и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В 2021 году его осудили за кражу, передаёт РБК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двух подозреваемых задержали за убийство семи человек в посёлке Абрикосовка Херсонской области. Они хотели поселиться в населённом пункте, но глава посёлка сказала им, что пустых домов нет. После этого её убили. Также злоумышленники сожгли два дома и пытались поджечь ещё один. В результате погибли хозяйка одного из домов, три местных жителя и, предположительно, двое силовиков, которые стали жертвами беспорядочной стрельбы.

Следователи из Запорожской области раскрыли убийство, совершённое двумя гражданами Украины в Херсонской области. По данным следствия, весной 2022 года 32-летняя женщина и 48-летний мужчина убили из-за неприязни жителя села Верхний Рогачик (Каховский район Херсонской области). Затем преступники спрятали тело. Раскрыть убийство смогли в ходе расследования такого же преступления, совершённого 32-летней фигуранткой в Запорожской области. Обвиняемые признали свою вину в полном объёме и указали место, где спрятали тело потерпевшего. Суд приговорил женщину к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а мужчину — к 11 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.