Никосия, 25 апреля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Российский гражданин Артур Петров, которого кипрский суд разрешил выдать американским властям в связи с обвинением в нарушении санкций, примет решение о подаче апелляции после консультаций с юристами. Об этом сообщает 25 апреля издание «Известия».

Zamir Usmanov/Global Look Press

В январе окружной суд Ларнаки отказался экстрадировать Петрова, которого власти США обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию. Однако теперь апелляционный суд в Никосии отменил решение нижестоящей инстанции.

Адвокаты изучат решение апелляционного суда и проведут экспертизу, после которой станет ясно, стоит ли подавать апелляцию в Верховный суд Кипра. Основания для этого будут в том случае, если защитники найдут серьёзные юридические ошибки, допущенные судом, пояснил Петров.

Решение на экстрадицию он назвал не поддающимся объяснению, так как ранее окружной суд признал выдачу США незаконной, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа 2023 года Артура Петрова арестовали на Кипре по запросу США. Американские власти считают, что сотрудник российской компании Electrocom участвовал в закупках критически важных электронных компонентов, которые могли быть использованы на военные нужды, в том числе в зоне СВО.

Петров якобы закупал микроэлектронику в США через подставные фирмы и переправлял её в Россию. В общей сложности ему предъявили обвинение по 11 пунктам, в том числе в контрабанде микроэлектроники, отмывании денег и мошенничестве.