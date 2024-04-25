Лондон, 25 апреля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Солдаты Вооружённых сил Украины бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь под огнём российских военных. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в YouTube.

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«Мы также получаем всё больше сообщений, указывающих на то, что украинская оборона всё больше терпит крах: говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций, которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам. Это явный признак того, что дела идут не лучшим образом», — рассказал британский эксперт.

Александр Меркурис отметил, что украинцы стали чаще дезертировать и отказываться выполнять приказы командования. По его мнению, это может привести к коллапсу обороны ВСУ. Эксперт предположил, что украинской армии уже ничто не поможет исправить эту ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes написал, что командование ВСУ в шоке от быстрого продвижения российских войск, поэтому отправило в село Очеретино на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) неподготовленную бригаду.

22 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил журналистам, что украинские военные сбежали с позиций из села Очеретино ДНР. После бегства ВСУ российские войска зашли в село, в центре которого подняли флаги РФ.

В этот же день немецкое издание Bild со ссылкой на автора Юлиана Рёпке написало, что ВС России прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки, продвинулись вдоль железной дороги на три километра вглубь позиций противника и вошли в Очеретино.