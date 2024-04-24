Москва, 24 апреля, 2024, 20:45 — ИА Регнум. План Вашингтона по развитию конфликта на Украине состоит в том, чтобы под предлогом мирных намерений «затащить всех на пустую сходку» в Швейцарии, а тем временем нарастить террористический потенциал киевского режима, заявила 24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так она прокомментировала сообщения американских СМИ, источники которых подтвердили передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории», то есть в том числе для атак по территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

«И это всё на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского». Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, по данным Reuters, ракеты были переданы Киеву ещё в марте 2024 года «без публичной огласки». Они применялись ВСУ уже дважды, в том числе для нанесения ударов по Крыму, отмечалось в публикации.

24 апреля президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом страны законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Вашингтон возобновит военные поставки Киеву «уже в ближайшие часы», заявил он.

10 апреля правительство Швейцарии заявило, что конференция по Украине состоится в городе Бюргеншток в июне 2024 года. Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в этой конференции. Проведение форума лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», к тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария утратила, подчеркнула представитель МИД РФ.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена. Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.