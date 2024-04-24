Захарова заявила, что США наращивают террористический потенциал Зеленского
Москва, 24 апреля, 2024, 20:45 — ИА Регнум. План Вашингтона по развитию конфликта на Украине состоит в том, чтобы под предлогом мирных намерений «затащить всех на пустую сходку» в Швейцарии, а тем временем нарастить террористический потенциал киевского режима, заявила 24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала сообщения американских СМИ, источники которых подтвердили передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории», то есть в том числе для атак по территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
«И это всё на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского». Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Как передавало ИА Регнум, по данным Reuters, ракеты были переданы Киеву ещё в марте 2024 года «без публичной огласки». Они применялись ВСУ уже дважды, в том числе для нанесения ударов по Крыму, отмечалось в публикации.
24 апреля президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом страны законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Вашингтон возобновит военные поставки Киеву «уже в ближайшие часы», заявил он.
10 апреля правительство Швейцарии заявило, что конференция по Украине состоится в городе Бюргеншток в июне 2024 года. Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в этой конференции. Проведение форума лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», к тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария утратила, подчеркнула представитель МИД РФ.
Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена. Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.